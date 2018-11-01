Суд перенес рассмотрение "дела Труханова" на 9 ноября

Фото: Геннадий Труханов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня суд заслушал позиции сторон по "делу Труханова"

Малиновский суд заслушал позиции сторон по делу мэра Одессы Геннадия Труханова и отложил рассмотрение на 9 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Сообщается, что сегодня рассматривались ходатайства адвокатов подозреваемых. Защитники Петра Загодиренко (директор ООО "Девелопмент элит", продавец админздания) и Игоря Кравченко (директор ООО Valton Group) просили отменить денежные залоги в размере 5 млн гривен каждому, а адвокаты оценщика "Краяна", директора ЧП "Брокбизнесконсалт" Галины Богдановой - прекратить уголовное производство в отношении нее.

Судьи сегодня так и не вынесли никакого решения и назначили следующее заседание на 9 ноября. Отмечается, что на следующем заседании прокурор САП должен представить обоснование для продолжения уголовного производства в отношении Богдановой.

Напомним, 30 октября в Малиновском районном суде Одессы рассматривалось уголовное производство в отношении Труханова и других должностных лиц, обвиняемых в завладении средствами местного бюджета в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

Как писало РБК-Украина, специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Труханова. Как установило следствие, Труханов с июля по декабрь 2016 года вместе с должностными лицами мэрии Одессы и частной компании завладели средствами местного бюджета в сумме 185 млн гривен. Коррупционная схема реализована под видом покупки здания завода "Краян" по явно завышенной стоимости.

Ранее сообщалось, что САП вручила обвинительный акт 8 подозреваемым в деле Труханова. Также НАБУ назвало однопартийцев Труханова, причастных к хищению средств.