Суд отпустил из-под стражи подозреваемых в покушении на координатора С14

Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд Киевской области освободил из-под стражи обвиняемых в покушении на координатора общественной организации С14 Сергея Мазура. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Как сообщается, суд отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время суд избрал в отношении обвиняемых новую меру пресечения в виде домашнего ареста с применением средств электронного контроля, сроком на 2 месте.

Напомним, 10 октября 2018 в квартиру координатора С14 Сергея Мазура бросили взрывное устройство. Взрыв произошел в квартире Мазура в городе Борисполь Киевской области. В результате инцидента пострадал отец активиста.

Позже, в полиции сообщили, что основной версией взрыва в квартире координатора С14 Сергея Мазура является его общественная деятельность. После чего были задержаны трое подозреваемых в покушении. Подозреваемых задержали полицейские Киевской области в четверг, 1 ноября 2018.

Как писало РБК-Украина, 3 ноября 2018 Бориспольский горрайонный суд Киевской области избрал меру пресечения четырем фигурантам покушения на координатора С14 Сергея Мазура.