В полиции назвали основную версию взрыва в квартире отца координатора С14 Мазура

Фото: Сергей Мазур (facebook.com/Сергій Мазур)

В полиции назвали общественную деятельность основной версией взрыва

Основной версией взрыва в квартире координатора С14 Сергея Мазура в городе Борисполь Киевской области, в результате чего пострадал его отец, является его общественная деятельность. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, передает пресс-служба полиции.

Сообщается, что в рамках осмотра места происшествия правоохранители изъяли следы и вещественные доказательства, способствующие установлению личности злоумышленника и его задержанию.

По словам Аброськина, для расследования создана усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные оперативники и следователи.

"Члены группы рассматривают две версии совершения преступления, основная из них - общественная деятельность сына потерпевшего мужчины. На сегодняшний день могу сказать, что собрана достаточная доказательная база, которая позволяет мне утверждать, что злоумышленник будет установлен в ближайшее время", - отметил Аброськин.

Напомним, 10 октября в квартиру координатора С14 Сергея Мазура бросили взрывное устройство.