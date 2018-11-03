Суд взял под стражу четвертого подозреваемого в покушении на координатора С14

Фото: в суде (facebook.com/Сергій Мазур)

Меру пресечения еще одному задержанному по делу покушения на Сергея Мазура будут избирать в понедельник

Бориспольский горрайонный суд Киевской области сегодня, 3 ноября, избрал меру пресечения четвертому фигуранту покушения на координатора С14 Сергея Мазура в виде содержания под стражей в течение двух месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Мазура.

"Вирченко Андрей. Исполнитель. Прямо в зале суда в перерыве признался, что его коллеги занимались сомнительными подработками. Относительно себя промолчал. Мера пресечения для него - 2 месяца СИЗО", - сообщил Мазур.

Меру пресечения еще одному задержанному по делу покушения на координатора С14 Сергея Мазура суд изберет в понедельник, 5 ноября, заседание назначено на 12:00.

"Пятый задержанный в деле гранаты - Исаенко Дмитрий. Инкриминируют нелегальную продажу оружия и боеприпасов. Также активно занимается продажей наркотиков. Его заседание перенесли на 12:00 в понедельник", - написал Мазур.

Напомним, ранее в субботу, 3 ноября, Бориспольский горрайонный суд Киевской области избрал меру пресечения третьему подозреваемому в покушении на координатора С14 Руслану Бальянову в виде пребывания в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 145 тыс. гривен, еще двум фигурантам дела - Олегу Акимову и Андрею Павленко назначено по два месяца пребывания в СИЗО.