Суд відпустив з-під варти підозрюваних в замаху на координатора С14

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області звільнив з-під варти обвинувачених у замаху на координатора громадської організації С14 Сергія Мазура. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Як повідомляється, суд відмовив прокуратурі в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

В той же час суд обрав щодо обвинувачених новий запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з застосуванням засобів електронного контролю, терміном на 2 місці.

Нагадаємо, 10 жовтня 2018 в квартиру координатора С14 Сергія Мазура кинули вибуховий пристрій. Вибух стався у квартирі Мазура в місті Бориспіль Київської області. У результаті інциденту постраждав батько активіста.

Пізніше, у поліції повідомили, що основною версією вибуху в квартирі координатора С14 Сергія Мазура є його громадська діяльність. Після чого було затримано трьох підозрюваних у замаху. Підозрюваних затримали поліцейські Київської області у четвер, 1 листопада 2018.

Як писало РБК-Україна, 3 листопада 2018 Бориспільський міськрайонний суд Київської області обрав запобіжний захід чотирьом фігурантам замаху на координатора С14 Сергія Мазура.