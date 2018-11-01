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Полиция задержала подозреваемых в покушении на координатора С14 Мазура

Новости » Происшествия    01.11.2018 - 19:25
Фото: Сергей Мазур (РБК-Украина)
Фото: Сергей Мазур (РБК-Украина)

Полиция задержала трех человек, которых подозревают в покушении на убийство Сергея Мазура

Национальная полиция задержала троих подозреваемых в покушении на убийство координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина.

По его словам, подозреваемых задержали полицейские Киевской области в четверг, 1 ноября.

"В ходе проведения специальных розыскных мероприятий полицейскими Киевской области были задержаны трое лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении покушения на убийство руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура, в результате которого был тяжело ранен его отец", - написал Аброськин в Facebook.

Полиция задержала подозреваемых в покушении на координатора С14 Мазура

Напомним, недавно в полиции сообщили, что основной версией взрыва в квартире координатора С14 Сергея Мазура является его общественная деятельность.

Добавим, 10 октября в квартиру координатора С14 Сергея Мазура бросили взрывное устройство. Взрыв произошел в квартире Мазура в городе Борисполь Киевской области. В результате инцидента пострадал отец активиста.

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Новости Украины С14Сергей Мазур
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