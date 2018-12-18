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Суд отменил решение НАБУ закрыть дело о растрате денег Януковича

Новости » Политика    18.12.2018 - 14:47
Суд отменил решение НАБУ закрыть дело о растрате денег Януковича
Иллюстративное фото (gp.gov.ua)

Дело касается возможной причастности к растрате председателя Госслужбы финмониторинга

Суд отменил постановление детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о закрытии уголовного производства по растрате денег Януковича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

Как отмечается, производства касается возможного пособничества председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Игоря Черкасского в растрате средств экс-президента при их спецконфискации по засекреченным приговором Краматорского городского суда Донецкой области.

Решение об отмене постановления НАБУ принял следственный судья Соломенского районного суда города Киева Максим Вишняк.

Как указывается в документе, адвокат Владимир Серых в интересах кипрского оффшора подал жалобу на указанное постановление детектива о закрытии дела. Судья Вишняк частично ее удовлетворил, отменив закрытие производства. Одновременно в судебном реестре обнародована только резолютивная часть решения, поэтому мотивация судьи при принятии такого решения пока не известна.

Напомним, Оболонский райсуд Киева ушел в совещательную комнату в деле о госизмене Виктора Януковича для принятия решения.

Ранее РБК-Украина сообщала, что Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании на решение английского суда, который поддержал апелляцию Украины в споре с РФ по так называемому "долгу" Януковича на 3 млрд долларов.

 

Януковича могут прооперировать в Израиле, - адвокат НАБУ закрыло одно из дел в процессе о спецконфискации денег Януковича
Новости Украины КиевНАБУЯнукович
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