Суд отменил решение НАБУ закрыть дело о растрате денег Януковича

Иллюстративное фото (gp.gov.ua)

Дело касается возможной причастности к растрате председателя Госслужбы финмониторинга

Суд отменил постановление детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о закрытии уголовного производства по растрате денег Януковича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

Как отмечается, производства касается возможного пособничества председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Игоря Черкасского в растрате средств экс-президента при их спецконфискации по засекреченным приговором Краматорского городского суда Донецкой области.

Решение об отмене постановления НАБУ принял следственный судья Соломенского районного суда города Киева Максим Вишняк.

Как указывается в документе, адвокат Владимир Серых в интересах кипрского оффшора подал жалобу на указанное постановление детектива о закрытии дела. Судья Вишняк частично ее удовлетворил, отменив закрытие производства. Одновременно в судебном реестре обнародована только резолютивная часть решения, поэтому мотивация судьи при принятии такого решения пока не известна.

Напомним, Оболонский райсуд Киева ушел в совещательную комнату в деле о госизмене Виктора Януковича для принятия решения.

Ранее РБК-Украина сообщала, что Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании на решение английского суда, который поддержал апелляцию Украины в споре с РФ по так называемому "долгу" Януковича на 3 млрд долларов.