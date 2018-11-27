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НАБУ закрыло одно из дел в процессе о спецконфискации денег Януковича

Новости » Финансы    27.11.2018 - 14:34
НАБУ закрыло одно из дел в процессе о спецконфискации денег Януковича
Фото: НАБУ (РБК-Украина)

Главу Госфинмониторинга подозревали в растрате денег Януковича после их спецконфискации

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможного пособничества председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Игоря Черкасского в растрате "денег Януковича" при их спецконфискации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Слово и дело".

По данным издания, пока неизвестен пункт, в связи с которым производство в отношении Черкасского закрыли.

Однако представитель оффшорной компании Foxtron Networks Limited уже подал жалобу на такое решение. По указанной жалобе было открыто производство и назначено рассмотрение на 27 ноября в помещении Соломенского районного суда города Киева.

НАБУ расследовало дело о возможной растрате облигаций внутреннего государственного займа оффшорной компании Wonderbliss Ltd в особо крупных размерах, которые учитывались в Ощадбанке и были конфискованы  по засекреченному приговору Краматорского суда. Якобы в этой растрате пособником был председатель Госфинмониторинга.

Как сообщало РБК-Украина, Краматорский суд Донецкой области 28 марта 2017 года принял решение о конфискации у 10 компаний нерезидентов около 1,5 млрд долларов. Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, эти деньги принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению. В тот же день эти средства были перечислены со счетов этих компаний в Ощадбанке на счета Государственного казначейства.

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что решение Краматорского суда о конфискации 1,5 млрд гривен окружения Януковича засекретили в интересах следствия.

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