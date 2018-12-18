Суд скасував рішення НАБУ закрити справу щодо розтрати грошей Януковича

Справа стосується ймовірної причетності до розтрати голови Держслужби фінмониторингу
Суд скасував постанову детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про закриття кримінального провадження щодо розтрати грошей Януковича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".
Як зазначається, провадження стосується можливого пособництва голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського в розтраті коштів екс-президента при їх спецконфіскації за засекреченим вироком Краматорського міського суду Донецької області.
Рішення про скасування постанови НАБУ ухвалив слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Максим Вишняк.
Як вказується в документі, адвокат Володимир Сєрих в інтересах кіпрського офшору подав скаргу на вказану ухвалу детектива про закриття справи. Суддя Вишняк частково її задовольнив, скасувавши закриття провадження. Водночас у судовому реєстрі оприлюднена лише резолютивна частина рішення, тому мотивація судді при ухваленні такого рішення поки не відома.
Нагадаємо, Оболонський райсуд Києва пішов до нарадчої кімнати у справі про держзраду Віктора Януковича для ухвалення рішення.
Раніше РБК-Україна повідомляла, що Росія подала апеляцію у Верховний суд Британії на рішення англійського суду, який підтримав апеляцію України у суперечці з РФ по так званому "боргу" Януковича на 3 млрд доларів.