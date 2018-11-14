РФ обжаловала решение суда Лондона по "долгу" Януковича

Фото: Виктор Янукович (УНИАН)

Ранее суд Лондона поддержал апелляцию Украины в споре с РФ по "долгу" Януковича на 3 млрд долларов

Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании на решение английского суда, который поддержал апелляцию Украины в споре с РФ по так называемому "долгу" Януковича на 3 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин РФ.

Сообщается, что апелляцию в Верховный суд подала компания The Law Debenture Trust Corporation, которая представляет интересы РФ. Ожидается, что рассмотрение апелляции состоится не ранее июня 2019 года.

Напомним, Апелляционный суд Англии 14 сентября 2018 года поддержал апелляцию Украины в споре с Российской Федерацией по так называемому "долгу Януковича" на 3 млрд долларов. Теперь Высокий суд Лондона должен вернуться к рассмотрению долгового спора "в рамках классического судопроизводства с учетом всех политических моментов дела".

Добавим, в декабре 2013 года Украина выпустила еврооблигации на 3 млрд долларов под 5% годовых, которые выкупил российский Минфин. Иск о взыскании задолженности с Украины российский Минфин подал в феврале 2016 года.

Кроме того, в марте 2017 года Министерство финансов России сообщило о том, что суд Лондона обязал Украину вернуть 3 млрд долларов плюс проценты по купленным Россией облигациям.