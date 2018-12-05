Дело Януковича: суд удалился в совещательную комнату

Фото: Виктор Янукович (UN Photo/Lou Rouse)

Пока еще неизвестно, когда состоится оглашение приговора

Оболонский райсуд Киева ушел в совещательную комнату по делу о госизмене Виктора Януковича для принятия решения. Об этом в зале суда заявил судья Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, сегодня, 5 декабря, в ходе заседания суд отказал стороне защиты в ходатайстве о приостановлении судебного производства и отправился в совещательную комнату для принятия решения.

"В удовлетворении ходатайство относительно допроса врача, а также о приостановлении судебного производства отказать. Учитывая, что медицинские справки не содержат информации о том, что Янукович не может выступать в суде. Суд не усматривает оснований для дальнейших перерывов в производстве. У нас сегодня происходит 89 судебное заседание. На каждое из этих заседаний Янукович вызывался, ему предоставлялись все возможности для выступления в суде. Без уважительных причин на видеоконференцсвязь он не вышел. Суд попытается и обязан оценить его позицию. Право на защиту было реализовано полностью. Суд выходит в совещательную комнату для принятия решения по данному делу", - сказал он.

Адвокат Януковича Александр Горошинский в комментарии РБК-Украина отметил, что после получения приговора сторона защиты будет согласовывать позицию с клиентом.

"С нашей стороны будет безусловно апелляционная жалоба. Я подтверждаю, что врач рекомендовал прибыть на лечение в Израиль. Поскольку там есть крепкая врачебная база", - сказал Горошинский.

В свою очередь, адвокат Александр Байдык отметил, что пока неизвестно, когда состоится оглашение приговора.

Пресс-секретарь Оболонского суда Инна Свинаренко отметила, что совещание может длиться неопределенный период.

"Право участия в суде и право на защиту обвиняемого судом было обеспечено. Учитывая сложность дела и большое количество доказательств, тома дела насчитывают около 100. Совещательная комната может длиться неопределенный период. Суд предоставит полную и объективную оценку доказательствам", - сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что в середине ноября Янукович получил травму, упав на теннисном корте. Как сообщал Горошинский, Януковича могут вывезти на лечение в Израиль.