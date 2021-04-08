Суд отменил признание выборов недействительными еще на одном участке 87 округа

Как определил суд, в списки избирателей для голосования по месту пребывания были включены 51 человек, 49 из них получили бюллетени. По 25 человек в ОИК были сомнения в правомерности их включения в список избирателей.

Суд также указал, что других 26 избирателей, включенных в выписку из списка, нельзя включать в общее число избирателей, которые внесены в него неправомерно. Таким образом, отмечает "ОПОРА", количество избирателей, включенных в выписки из списка неправомерно, составляет менее 5% от 565 избирателей, получивших бюллетени на участке.

"Поэтому никаких оснований признавать голосования на участке недействительным в ОИК №87 не было", - подчеркивается в сообщении.