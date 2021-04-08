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Суд скасував визнання виборів недійсними ще на одній ділянці 87 округу

Автор: РБК-Україна

Окружний адміністративний суд Івано-Франківська скасував постанову ОВК №87 про визнання виборів недійсними на виборчій дільниці №260515 в селі Парище. Це вже другий позов про скасування рішення окружної виборчої комісії, який задовольнив суд.

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

Як визначив суд, в списки виборців для голосування за місцем перебування були включені 51 осіб, 49 з них отримали бюлетені. За 25 осіб в ОВК були сумніви щодо правомірності їх включення в список виборців.

Суд також вказав, що інших 26 виборців, включених до витягу із списку, не можна включати в загальне число виборців, які внесені в нього неправомірно. Таким чином, зазначає "ОПОРА", кількість виборців, включених до витягу зі списку неправомірно, становить менше 5% від 565 виборців, які отримали бюлетені на дільниці.

"Тому ніяких підстав визнавати голосування на дільниці недійсним у ОВК №87 не було", - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) прийняла протокол про підсумки виборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Як заявив глава ЦВК Олег Діденко, офіційно результати голосування будуть оголошені після того, як всі суди, в які надійшли заяви про порушення, винесуть свої рішення.

Відзначимо, згідно з поточними даними, вибори на 87 окрузі виграв спортсмен Василь Вірастюк, якого висувала партія "Слуга народу". Він обійшов бізнесмена Олександра Шевченко на 700 голосів.

При цьому поліція відкрила 17 кримінальних справ за порушення на цих виборах.

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Новини України Центральна виборча комісіявыборыСуд
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