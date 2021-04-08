Суд скасував визнання виборів недійсними ще на одній ділянці 87 округу

Окружний адміністративний суд Івано-Франківська скасував постанову ОВК №87 про визнання виборів недійсними на виборчій дільниці №260515 в селі Парище. Це вже другий позов про скасування рішення окружної виборчої комісії, який задовольнив суд.

Як визначив суд, в списки виборців для голосування за місцем перебування були включені 51 осіб, 49 з них отримали бюлетені. За 25 осіб в ОВК були сумніви щодо правомірності їх включення в список виборців.

Суд також вказав, що інших 26 виборців, включених до витягу із списку, не можна включати в загальне число виборців, які внесені в нього неправомірно. Таким чином, зазначає "ОПОРА", кількість виборців, включених до витягу зі списку неправомірно, становить менше 5% від 565 виборців, які отримали бюлетені на дільниці.

"Тому ніяких підстав визнавати голосування на дільниці недійсним у ОВК №87 не було", - підкреслюється в повідомленні.