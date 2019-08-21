Суд отказал в аресте еще одного фигуранта дела "Роттердам+"

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Изучив ходатайства, судья отказала в удовлетворении иска

Суд отказал в заочном аресте заместителя начальника управления энергорынка Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Владимира Бутовского, который причастен к формуле "Роттердам+". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и дело".

Сообщается, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают Бутковского в причастности к нанесению 18,86 млрд грн убытков от введения формулы "Роттердам+".

Как отметила сторона обвинения, Бутовского объявили в национальный и международный розыски по подозрению в пособничестве в принятии формулы "Роттердам+", само он покинул Украину и вылетел в турецкий Бодрум.

Изучив ходатайства, судья отказала в его удовлетворении.

Напомним, ранее глава НАБУ Артем Сытник заявил, что круг фигурантов дела "Роттердам+" будет расширяться. 8 августа НАБУ вручило подозрения еще шести лицам, причастным к делу.

Директор САП Назар Холодницкий заявил, что в случае, если фигуранты Роттердам+ не явятся на допрос, их могут объявить в розыск.

Ранее РБК-Украина сообщало, что суд не стал заочно арестовывать экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка, причастному к формуле "Роттердам+". Вовк 30 апреля выехал в Брюссель и не возвращался. Судья Елена Куровая рассмотрела ходатайство прокуроров и решила его не удовлетворять. У САП заявили, что подадут апелляцию.

