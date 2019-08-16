Сытник не исключил новые подозрения по делу "Роттердам+"

Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

По словам главы НАБУ, по делу вручены лишь первые подозрения

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что круг фигурантов дела "Роттердам+" не ограничится лишь высокопоставленными менеджерами ДТЭК. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Сытника для журнала "Новое время".

По его словам, на данный момент по делу вручены лишь первые подозрения.

"Это первые подозрения. Время покажет, к чему мы придем. Но это действительно только начало", - отметил он.

Кроме того, Сытник отметил, что топ-подозреваемый по делу "Роттердам+" Дмитрий Вовк - экс-глава НКРЭКУ - находится за пределами Украины.

"По нашей информации, он покинул территорию Украины (наверное, сразу после увольнения в мае 2018‑го). И сейчас, традиционно для наших нынешних и бывших высокопоставленных лиц, ведет линию защиты в Facebook. У меня нет персональной Facebook-странички, но я вижу, что это очень популярная форма защиты", - заявил глава НАБУ.

Он также напомнил, что на недавней совместной пресс-конференции с главой САП Назаром Холодницким "призывали всех людей, по которым составлены уведомления о подозрении, приехать и заниматься своей защитой не в Facebook, а процессуальным путем".

"В ближайшее время, возможно, приедут ряд фигурантов", - сообщил он.

Сытник также прокомментировал заявление компании ДТЭК Рината Ахметова о том, что ее сотрудники - фигуранты расследования - вскоре вернутся из отпусков и будут готовы дать показания в НАБУ.

"Надеюсь, что они выйдут из отпусков и будут содействовать установлению истины по делу. По поводу господина Вовка: я сомневаюсь, что это произойдет", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по делу "Роттердам+" завело дела на гендиректора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового и гендиректора "ДТЭК Сети" Ивана Гелюха. Лисовому суд уже избрал меру пресечения в виде залога на 10 млн грн (397 тыс. долларов.).

Кроме того, 16 августа Соломенский районный суд города Киева избрал меру пресечения генеральному директору "ДТЭК Сети" Ивану Гелюхе по делу "Роттердам+". Мера пресечения была избрана в виде залога в 9,5 млн гривен и личных обязательств.