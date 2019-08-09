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Фигурантов дела "Роттердам+" могут объявить в розыск, - Холодницкий

Новости » Политика    09.08.2019 - 12:34
Фигурантов дела "Роттердам+" могут объявить в розыск, - Холодницкий
Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)

Сейчас продолжается судебное заседание по избранию меры пресечения одному из подозреваемых

Фигурантов дела "Роттердам+" могут объявить в розыск. Об этом заявил директор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он сообщил, что сейчас продолжается судебное заседание по избранию меры пресечения одному из подозреваемых по этому делу.

"Один подозреваемый был вчера задержан, сейчас продолжается судебное заседание по избранию меры пресечения, там залог мы просили содержание под стражей с альтернативой залога в 50 млн гривен, это член НКРЭКУ", - сказал он.

По словам Холодницкого, в случае, если другие фигуранты не явятся на допрос, их могут объявить в розыск.

"Есть фигуранты, которые сейчас не задержаны, поскольку находятся за пределами Украины, в отношении них начат уголовный процесс, им оставлены подозрения, их вызвано на вторник-среду к детективам. В случае их неявки будут приниматься меры для их розыска", - сказал он.

Напомним, вчера НАБУ сообщило о подозрении экс-председателю Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрию Вовку, причастному к  введению так называемой формулы "Роттердам+".

Кроме того, НАБУ задержало директора "Оператора рынка" Владимира Евдокимова за вероятную причастность к схеме с введением так называемой формулы "Роттердам+".

Отметим, Национальное антикоррупционное бюро опубликовало схему хищений из-за внедрения "Роттердам+".

НАБУ опубликовало схему хищений из-за внедрения "Роттердам+" Экс-главе НКРЭКУ Вовку сообщили о подозрении из-за "Роттердама+"
Новости Украины Назар ХолодницкийРоттердам+
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