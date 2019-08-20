ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд не стал заочно арестовывать экс-главу НКРЭКУ Вовка

Новости » Общество    20.08.2019 - 15:36
Суд не стал заочно арестовывать экс-главу НКРЭКУ Вовка
Фото: Дмитрий Вовк (uacrisis.org)

Такое решение было принято 20 августа

Соломенский районный суд города Киева отказался заочно арестовывать бывшего главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка, причастному к введению так называемой формулы "Роттердам+". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и дело".

Как сообщается, такое решение было принято сегодня, 20 августа, следственным судьей Еленой Куровой.

На заседании прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко просил суд рассматривать ходатайство в отсутствие подозреваемого. Он сообщил, что по данным Государственной пограничной службы Украины, Вовк 30 апреля выехал в Брюссель и не возвращался.

Также, по словам прокурора, постановление о международном розыске экс-главы Национальной комиссии направлено в Интерпол. Как отметил прокурор, существуют риски препятствованию следствия со стороны Вовка, в частности, укрытие от следствия. В связи с этим, он просил суд взять экс-главу НКРЭКУ под заочную стражу.

В то же время, адвокат подозреваемого Ирина Одинец отметила, что ее клиент не скрывается и находится на учебе в Гарварде. Также она подала в суд ходатайство об отсутствии у Вовка статуса подозреваемого.

Изучив ходатайство, судья отказала в его удовлетворении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку. Его и еще пятерых человек подозревают в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд гривен убытков.

Кроме того, директор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что фигурантов дела "Роттердам+" могут объявить в розыск.

Суд избрал меру пресечения для помощника Грымчака Сытник не исключил новые подозрения по делу "Роттердам+"
Новости Украины НКРЭКУСудРоттердам+
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь