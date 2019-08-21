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Суд відмовив у арешті ще одного фігуранта справи "Роттердам+"

Новини » Політика    21.08.2019 - 16:12
Суд відмовив у арешті ще одного фігуранта справи "Роттердам+"
Ілюстративне фото (flickr.com/photos/nab_ukr)

Вивчивши клопотання, суддя відмовила у задоволенні позову

Суд відмовив у заочному арешті заступника начальника управління енергоринку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Володимира Бутовського, який причетний до формули "Роттердам+". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і діло".

Повідомляється, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) підозрюють Бутковського в причетності до нанесення 18,86 млрд грн збитків від введення формули "Роттердам плюс+".

Як зазначила сторона звинувачення, Бутовського оголосили в національний та міжнародний розшуки за підозрою в пособництві в прийнятті формули "Роттердам +", саме він покинув Україну і вилетів в турецький Бодрум.

Вивчивши клопотання, суддя відмовила в його задоволенні.

Нагадаємо, раніше глава НАБУ Артем Ситник заявив, що коло фігурантів дела "Роттердам+" розширюватиметься. 8 серпня НАБУ вручило підозри ще шести особам, причетним до справи, в тому числі і Бутковському.

Директор САП Назар Холодницький заявив, що в разі, якщо фігуранти Роттердам+ не з'являться на допит, їх можуть оголосити в розшук.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що суд не став заочно заарештовувати екс-главу НКРЭКУ Дмитра Вовка, причетного до формули "Роттердам+". Вовк 30 квітня виїхав в Брюссель і не повертався. Суддя Олена Курова розглянула клопотання прокурорів і вирішила його не задовольняти. У САП заявили, що подадуть апеляцію.

"Справа Роттердам+" - це помста Коломойського за недоотримані доходи, - Вовк Вовка оголосили в міжнародний розшук
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