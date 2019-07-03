Суд приостановил постановление о выплате дивидендов "Нафтогаза"

Суд остановил действие постановления Кабинета министров, которое устанавливает для НАК "Нафтогаза Украины" норму о направлении 90% прибыли на дивиденды. Об этом сообщил глава правления компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Как отметил Коболев, "Нафтогаз" до 1 июля уплатил в госбюджет дивиденды за 2018 год в размере 30% от прибыли - "это полностью отвечает требованиям закона "Об управлении объектами государственной собственности".

По его словам, сейчас компания сфокусировано готовится к сложной зиме.

"До начала отопительного сезона Украине жизненно необходимо увеличить запасы газа в подземных хранилищах до 20 млрд куб. м. "Нафтогаз" должен закачать в хранилища на 3 млрд куб. м. больше газа, чем обычно - только тогда мы сможем гарантировать надежное газоснабжение украинским потребителям в условиях прерывания транзита Россией, к которому сейчас активно готовятся все страны ЕС. Кроме того, если закупить газ сейчас, по низкой летней цене, это поможет сбалансировать цену газа в зимние месяцы, когда она традиционно растет", - добавил Коболев.

Глава правления "Нафтогаза" отметил: компании нужно дополнительно изыскать около 600 млн долларов уже сейчас, чтобы достичь объема 20 млрд куб м в хранилищах.

"После привлечения дополнительных финансовых ресурсов или завершения закачки газа в ПХГ Нафтогаз будет готов к увеличению выплаты дивидендов нашем акционеру", - добавил Коболев.

Как сообщало РБК-Украина, в конце апреля Кабинет министров Украины принял постановление о доле прибыли, которую должны перечислять в бюджет государственные компании.

Напомним, объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины за июнь 2019 года выросли на 2,16 млрд куб. м до 13,54 млрд куб. м.