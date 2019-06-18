"Нафтогаз" вернул 500 млн долларов кредита Всемирного банка

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Компания пользовалась средствами в течение двух лет

НАК "Нафтогаз Украины" вернул кредит на 500 млн долларов, полученный под гарантии Всемирного банка и под государственные гарантии Украины. Об этом сообщает компания Facebook.

Как отметили в "Нафтогазе", благодаря этим средствам компания в течение двух лет закупила около 5 млрд куб. м газа с европейского направления.

"Из-за угрозы газового шантажа со стороны России после завершения действия транзитного соглашения планируем закачать в подземные газовые хранилища (ПХГ) примерно на 3 млрд куб. м газа больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" напомнили, что планируют накопить 20 млрд куб. м газа, чтобы избежать рисков со стороны соседей. "Поэтому сотрудничество с кредиторами с применением механизма государственных гарантий является крайне важным инструментом, помогающим обеспечивать энергетическую стабильность государства", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 10 июня в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) накоплено 12,05 млрд куб. м газа. По данным "Укртрансгаза", нынешние объемы газа в ПХГ на 20% или на 2 млрд куб м больше, чем на этот период в прошлом году.

Ранее в интервью РБК-Украина Андрей Коболев отмечал, что для того, чтобы пройти эту зиму, "Нафтогазу" нужно закачать в подземные газовые хранилища на три миллиарда кубометров газа больше привычного объема. Это около 20 млрд кубометров.