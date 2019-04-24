Кабмин повышает норму выплаты дивидендов для госкомпаний

Фото: заседание Камбина (РБК-Украина)

Норму отчислений на текущий год повысили с 75% до 90%

Кабинет министров Украины поднял с 75% до 90% долю прибыли, которую должны перечислять в бюджет государственные унитарные предприятия и их объединения. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Принятым постановлением часть чистой прибыли, которую должны перечислять госпредприятия в бюджет, с 1 января 2019 года повышена до 90%. Предполагается, что в этом году сумма таких отчислений составит около 15,4 млрд гривен.

Кроме того, отменены льготы по уплате в бюджет части чистой прибыли и дивидендов для следующих субъектов:

Администрация морских портов Украины;

госпредприятия, учреждения и организации, которые входят в сферу управления МЭРТ и осуществляют деятельность в сфере технического регулирования, стандартизации, метрологии и метрологической деятельности;

государственные и казенные унитарные протезно-ортопедические предприятия, отнесенные к сфере управления Минсоцполитики;

Международный аэропорт "Борисполь";

ГП "Национальный центр Александра Довженко" и "Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецкий арсенал".

Решение принято с поручением доработать с секретариатом Кабинета министров и оформить в соответствии с регламентными требованиями и результатов обсуждений. Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что повышение нормы продиктовано законом о госбюджете на 2019 год, но также определен механизм, который позволит через бизнес-планирование снижать отчисления для конкретных предприятий, чтобы они могли воплощать свои инвестиционные программы.

Фото: постановление Кабмина

Отметим, на повышении норматива до уровня 90% настаивает Минфин, аргументируя это необходимостью восполнить недопоступления в общий фонд госбюджета.

Напомним, в прошлом году Кабмин снизил до 40% норму отчисления чистой прибыли для аэропорта "Борисполь".