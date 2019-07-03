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Суд призупинив постанову про виплату дивідендів "Нафтогазу"


Нафтогаз готовий збільшити дивіденди, коли закачає газ на зиму

Суд зупинив дію постанови Кабінету міністрів, яка встановлює для НАК "Нафтогазу України" норму про направлення 90% прибутку на дивіденди. Про це повідомив голова правління компанії Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Коболєв, "Нафтогаз" до 1 липня сплатив до держбюджету дивіденди за 2018 рік у розмірі 30% від прибутку - "це повністю відповідає вимогам закону "Про управління об’єктами державної власності".

За його словами, зараз компанія, сфокусовано готується до складної зими.

"До початку опалювального сезону Україні життєво необхідно збільшити запаси газу в підземних сховищах до 20 млрд куб. м. "Нафтогаз" має закачати до сховищ на 3 млрд куб. м. більше газу, ніж зазвичай - тільки тоді ми зможемо гарантувати надійне газопостачання українським споживачам в умовах переривання транзиту Росією, до якого зараз активно готуються всі країни ЄС. Крім того, якщо закупити газ зараз, за низькою літньою ціною, це допоможе збалансувати ціну газу в зимові місяці, коли вона традиційно зростає", - додав Коболєв.

Глава правління "Нафтогазу" зазначив: компанії потрібно додатково відшукати близько 600 млн доларів вже зараз, щоб досягти обсягу 20 млрд куб м у сховищах.

"Після залучення додаткових фінансових ресурсів або завершення закачування газу до ПСГ Нафтогаз буде готовий до збільшення виплати дивідендів нашому акціонеру", - додав Коболєв.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці квітня Кабінет міністрів України ухвалив постанову про частку прибутку, яку мають перераховувати до бюджету державні компанії.

Нагадаємо, обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) України за червень 2019 року зросли на 2,16 млрд куб. м до 13,54 млрд куб. м.

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