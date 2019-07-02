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Украина существенно увеличила запасы газа в ПХГ

Новости » Экономика    02.07.2019 - 13:17
Украина существенно увеличила запасы газа в ПХГ
Иллюстративное фото (УНИАН)

За июнь запасы газа выросли на 2,2 млрд куб. м

Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины за июнь 2019 года выросли на 2,16 млрд куб. м до 13,54 млрд куб. м. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Как отмечается в сообщении, таким образом, сейчас в ПХГ находится на 2,36 млрд куб. м больше газа, чем в прошлом году.

Украина продолжает накопление газа в ПХГ в рамках подготовки к следующему отопительному сезону, поскольку для обеспечения устойчивого прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 годов необходимо накопить в ПХГ около 20 млрд куб. м газа, добавили в пресс-службе.

Украина существенно увеличила запасы газа в ПХГ

naftogaz.com

Напомним, АО "Укртрансгаз" на начало июня закачал в подземные хранилища газа (ПХГ) 515 млн куб. м газа по договорам с 24 компаниями-нерезидентами, поскольку c начала апреля компания активно предлагает нерезидентам услугу хранения газа в украинских ПХГ в режиме "таможенного склада".

Ранее в интервью РБК-Украина глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что для того, чтобы пройти эту зиму, "Нафтогазу" нужно закачать в подземные газовые хранилища на три миллиарда кубометров газа больше привычного объема. Это около 20 млрд кубометров.

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