Суд в оккупированном Крыму отложил рассмотрение апелляций фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Фото: заседание суда (RFE/RL)

Обвиняемые не получили переводы жалоб своих адвокатов на крымскотатарский язык

Подконтрольный России так называемый "Верховный суд Крыма" отложил рассмотрение апелляционных жалоб на арест фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Мемета Белялова, Сейрана Салиева и Марлена Асанова на 16 января. Об этом заявил адвокат Белялова Эдем Семедляев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как отмечается, в начале заседания суд выяснил, что обвиняемые не получили переводы жалоб своих адвокатов на крымскотатарский язык. По словам адвоката, рассмотрение жалоб без перевода нарушает право подсудимых на защиту.

"Было много возмущения от суда на то, что мой подзащитный якобы владеет русским языком и при этом требует перевод жалобы. Я ответил, что не надо перекладывать недоработки Верховного суда на моего подзащитного. Это его право - пользоваться переводчиком и получать все судебные документы на крымскотатарском языке", - отметил Семедляев.

Отметим, обвиняемых по этому делу Арсена Джеппарова, Рефата Алимова, Эмира-Усеина Куку, Муслима Алиева, Инвера Бекирова и Вадима Сирука задержали в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской организации "Хизб ут-Тахрир".

24 декабря российский суд огласил приговор бахчисарайской группе фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Руслан Абильтаров, Ремзи Меметов и Зеври Абсеитов были приговорены к 9 годам колонии строгого режима. Энвер Мамутов - к 17 годам колонии.

28 декабря шестерых фигурантов ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из России в аннексированный Крым.