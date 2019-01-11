Суд в окупованому Криму відклав розгляд апеляцій фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Фото: засідання суду (RFE/RL)

Обвинувачені не отримали переклади скарг своїх адвокатів на кримськотатарську мову

Підконтрольний Росії так званий "Верховний суд Криму" відклав розгляд апеляційних скарг на арешт фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Мемета Белялова, Сейрана Салієва і Марлена Асанова на 16 січня. Про це заявив адвокат Белялова Едем Семедляєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як зазначається, на початку засідання суд з’ясував, що обвинувачені не отримали переклади скарг своїх адвокатів на кримськотатарську мову. За словами адвоката, розгляд скарг без перекладу порушує право підсудних на захист.

"Було багато обурення від суду на те, що мій підзахисний нібито володіє російською мовою і при цьому вимагає переклад скарги. Я відповів, що не треба перекладати недоробки Верховного суду на мого підзахисного. Це його право - користуватися перекладачем і отримувати всі судові документи кримськотатарською мовою", - зазначив Семедляєв.

Зазначимо, обвинувачених у цій справі Арсена Джеппарова, Рефата Алімова, Еміра-Усеина Куку, Мусліма Алієва, Інвера Бекірова і Вадима Сірука затримали в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують в причетності до забороненої в Росії ісламської організації "Хізб ут-Тахрір".

24 грудня російський суд оголосив вирок бахчисарайській групі фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Руслан Абільтаров, Ремзі Меметов та Зеврі Абсеїтов були засуджені до 9 років колонії суворого режиму. Енвер Мамутов - до 17 років колонії.

28 грудня шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з Росії до анексованого Криму.