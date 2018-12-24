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Суд РФ оголосив вирок підозрюваним у "справі Хізб ут-Тахрір"

Новини » Надзвичайні події    24.12.2018 - 10:28
Суд РФ оголосив вирок підозрюваним у "справі Хізб ут-Тахрір"
Фото: фігуранти справи (facebook.com/crimeansolidarity)

Енвера Мамутова було засуджено до 17 років колонії суворого режиму

Російський суд оголосив вирок підозрюваним у "справі Хізб ут-Тахрір" Енверу Мамутову, Руслану Абільтарову, Ремзі Меметову і Зеврі Абсеітову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Крим.Реалії" у Facebook.

Як повідомляється, Руслан Абільтаров, Ремзі Меметов і Зеврі Абсеітов були засуджені до 9 років колонії суворого режиму. Енвер Мамутов був засуджений до 17 років колонії.

Суд РФ оголосив вирок підозрюваним у &quot;справі Хізб ут-Тахрір&quot;

 

ЗЕВРИ АБСЕИТОВ Последнее слово фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» (бахчисарайская группа) Зеври Абсеитова.

Опубліковано Крымская солидарность Субота, 22 грудня 2018 р.

Як повідомлялося, сьогодні, 24 грудня, Північно-Кавказький окружний військовий суд (Ростов-на-Дону, РФ) мав винести вирок чотирьом кримським татарам у справі "Хізб ут-Тахрір".

Зазначимо, першу групу бахчисарайців затримали після серії обшуків у будинках кримських татар. Їх звинуватили у тероризмі та у причетності до забороненої в РФ і окупованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір". Для одного із кримських татар, Енвера Мамутова, сторона обвинувачення просить 17 років ув'язнення. 

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