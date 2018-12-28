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Шістьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з РФ до Криму

Новини » Суспільство    28.12.2018 - 13:48
Шістьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з РФ до Криму
Фото: фігуранти справи (RFE/RL)

Справу повернули на дорозслідування

Шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з Росії до анексованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії

За словами журналіста Антона Наумллюка, "підозрюваних" етапували з Росії в анексований Крим через повернення справи на дорозслідування і зміни звинувачень. 

Відомо, що останніми в Крим доставили Мусліма Алієва і Еміра-Усеіна Куку. Зараз всі обвинувачені перебувають у транзитній камері Сімферопольського СІЗО.

Зазначимо, обвинувачених у цій справі Арсена Джеппарова, Рефата Алімова, Еміра-Усеина Куку, Мусліма Алієва, Інвера Бекірова і Вадима Сірука затримали в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують в причетності до забороненої в Росії ісламської організації "Хізб ут-Тахрір".

Нагадаємо, 24 грудня російський суд оголосив вирок бахчисарайській групі фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Руслан Абільтаров, Ремзі Меметов та Зеврі Абсеїтов були засуджені до 9 років колонії суворого режиму. Енвер Мамутов - до 17 років колонії.

Раніше омбудсмен Людмила Денісова направила листа російському омбудсмену Тетяні Москальковій з вимогою вжити заходів для припинення порушення прав політв'язня Сервера Мустафаєва, якого підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір".

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