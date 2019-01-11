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У Криму фігурантам "справи Хізб-ут Тахрір" слідство пред'явило нове звинувачення

Новини » Надзвичайні події    11.01.2019 - 06:35
У Криму фігурантам "справи Хізб-ут Тахрір" слідство пред'явило нове звинувачення
Фото: фігуранти справи (RFE/RL)

Російське слідство пред'явило нове звинувачення фігурантам "ялтинської" справи

У Криму російське слідство пред'явило нове звинувачення фігурантам ялтинської "справи Хізб-ут Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим Реалії".

Повідомляється, що постанова про притягнення як обвинуваченого змінилося тільки в частині кваліфікації дій Инвера Бекірова – з частини другій ст. 205.5 КК Росії ("участь у діяльності терористичної організації") на частину першу ("організація діяльності терористичної організації").

Так, в рамках ялтинської групи, за версією російського слідства, буде два організатора. За словами адвоката Олексія Ладіна, обвинувачення було посилено тільки одному фігуранту справи.

" Обвинувачення було змінено, а точніше посилено, тільки одному фігуранту цієї справи – Инверу Бекірову. Якщо раніше він був "учасником комірки", тепер він "один з її організаторів". У справі є ще один "організатор", Муслім Алієв", – сообщл адвокат.

Він припустив, що найближчим часом буде проведено ряд слідчих дій, зокрема, допити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суддя Совєтського районного суду республіки Марій Ел Російської Федерації Олена Якимова відмовила в умовно-дострокове звільнення незаконно засудженому фігуранту севастопольського "справи Хізб ут-Тахрір" Нурі Примову.

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