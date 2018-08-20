За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет

Суд Одессы отправил под домашний арест мужчину, который облил кислотой ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины.

Как отмечает пресс-служба ведомства, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал нецензурно выражаться и угрожать детям применением насилия. После этого он облил кислотой 12-летнего мальчика.

"По результатам полного и всестороннего судебного рассмотрения следственный судья принял решение о применении в отношении указанного лица меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

За совершение указанного преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что 17 августа, Национальная полиция совместно со Службой Безопасности Украины задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в покушении на убийство гражданской активистки Екатерины Гандзюк.

Как сообщало РБК-Украина 1 августа, по предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, вещество, которым облили Гандзюк, является концентрированной серной кислотой. Учитывая степень тяжести полученных травм повреждений и их опасности для жизни время настоящее преступление квалифицировано по статье 15 (Покушение на совершение преступления), а также пунктом 4 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины.