Эксперты установили вещество, которым облили советницу мэра Херсона

Екатерину Гандзюк облили серной кислотой

Веществом, которым в Херсоне облили общественную активистку, советницу мэра города Екатерину Гандзюк, является серная кислота. Об этом сообщил заместитель начальника Херсонского областного управления МВД Николай Вербицкий, передает Khersonline.

Он добавил, что к такому выводу пришли эксперты, которые провели анализ вещества. Всего нападающий выплеснул на Гандзюк около литра жидкости. Вследствие этого у нее пострадали туловище, рука - более 30% тела - и левый глаз.

Также Вербицкий добавил, что дело о нападении на Гандзюк переквалифицировано как покушение на убийство с особой жестокостью.

Напомним, 1 августа 2018 года спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщал, что полиция до сих пор не провела экспертизу вещества, которым вчера облили и.о. управделами городского совета Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Как известно, 31 июля 2018 года, в Херсоне утром неизвестный облил неустановленным веществом управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Херсона Екатерину Гандзюк.

Отметим, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко взял под личный контроль уголовное производство по факту нападения на Гандзюк.