Нападение на Гандзюк: в полиции сообщили о задержании еще двух подозреваемых

В частности, среди задержанных - граждан Г., который ранее был объявлен в розыск

Сегодня, 17 августа, Национальная полиция совместно со Службой Безопасности Украины задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в покушении на убийство гражданской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Как сообщают в полиции, среди задержанных - граждан Г., который ранее был объявлен в розыск. Его зафиксировали на видео камер наблюдения, когда он покупал серную кислоту.

"Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК, с ним проводятся следственные действия. Относительно другого участника - следователи так же устанавливают его роль в совершении уголовного правонарушения", - говорится в сообщении.

Фото: задержанный (facebook.com/artem.shevchenko)

Ранее адвокат Гандзюк сообщала, что у Службы безопасности Украины больше шансов расследовать дело, чем в полиции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, в деле о покушении на Гандзюк говорится о том, что нападение было совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных органов по содействию сепаратистских организаций на территории юга Украины.

Отметим, полиция обратилась к гражданам с просьбой предоставлять любую имеющуюся информацию, которая может помочь следствию по делу о покушении на Гандзюк.