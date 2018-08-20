За вчинення вказаного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років

Суд Одеси відправив під домашній арешт чоловіка, який облив кислотою дитину. Про це повідомляє прес-служба Судової влади України.

Як зазначає прес-служба, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, почав висловлюватись нецензурною лайкою та погрожувати дітям застосуванням насилля у їх сторону. Після цього він облив кислотою 12-річного хлопчика.

"За результатами повного та всебічного судового розгляду слідчий суддя ухвалив рішення про застосування стосовно вказаної особи запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - йдеться у повідомленні.

За вчинення вказаного злочину законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, що 17 серпня, Національна поліція спільно зі Службою Безпеки України затримали двох осіб, які підозрюються в організації та співучасті в замаху на вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк.

Як повідомляло РБК-Україна 1 серпня, за попереднім висновком судово-медичної експертизи, речовина, якою облили Гандзюк, є концентрованою сірчаною кислотою. Зважаючи на ступінь тяжкості отриманих травм ушкоджень та їх небезпечності для життя на час даний злочин кваліфіковано за статтею 15 (Замах на вчинення злочину), а також пунктом 4 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України.