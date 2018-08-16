В Одесі дитину облили кислотою

Незадоволений шумом під вікном чоловік облив кислотою дитину

В Одесі поліція затримала чоловіка, який облив 12-річну дитину кислотою з-за шуму під вікном. Про це у своєму Facebook повідомив начальник главку поліції Дмитро Головін.

Начальник прес-служби обласної поліції Любов Гордієвська повідомила, що це сталося в курортній частині міста - на Французькому бульварі. Підлітки сильно шуміли під вікнами квартири чоловіка, який розпилив у бік дитини невідому речовину. Після цього на шиї, тулубі і голові дитини з'явилися опіки.

Мати дитини звернулася в поліцію, звідки її сина було направлено до лікарні для встановлення характеру ушкоджень.

Начальник обласного главку поліції Дмитро Головін повідомив, що "покидьок, який облив дитину, був затриманий".

В даний момент тривають слідчі дії.

Фото зловмисника (facebook.com/profile.php?id=100001862763558)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі та області за добу потонуло 5 осіб. В Одесі та області за 12 серпня 2018 року, втопилося 5 людей.