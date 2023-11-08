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Суд Одеси заочно засудив колаборанта Сальдо до 15 років в'язниці

Фото: Володимир Сальдо (facebook com SaldoVladimir)
Автор: Дмитро Браславський

Так званому "голові" окупованої частини Херсонської області Володимиру Сальдо сьогодні, 8 листопада, винесли обвинувальний вирок у справі щодо держзради в Україні. Йому призначали 15 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Малиновський районний суд міста Одеси.

Зазначається, що судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). При цьому судом було вжито всіх заходів про виклик обвинуваченого у судові засідання.

За що судили Сальдо

У суді зазначили, що "очільника" Херсонської області судили за обвинуваченням у таких статтях Кримінального кодексу:

  • державна зрада в умовах воєнного стану;
  • колабораційна діяльність;
  • виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Під час судових дебатів, сторона обвинувачення просила визнати Сальдо В.В. винним та призначити відповідне покарання в межах санкцій осудних статей, а саме 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"В свою чергу, захисник Сальдо В.В. просив постановити виправдовувальний вирок у відношенні обвинуваченого", - повідомили у суді.

Яке покарання винесли судді

Суд дійшов висновку про винуватість громадянина у скоєнні кримінального правопорушення та призначив йому покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також його позбавили права обіймати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями на підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності строком на 15 років.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в установленому законом порядку.

Що відомо про Сальдо

Екс-мер Херсона Володимир Сальдо - гауляйтер Херсонської області, призначений на цю посаду російськими окупантами. Проти Сальдо було відкрите кримінальне провадження за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, що обтяжує покарання (ч. 2 ст. 111 КК України)

Раніше повідомлялось, що ВАКС конфіскував майно херсонського колаборанта Володимира Сальдо.

Також гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо залучив російських силовиків для контролю вивезення українського зерна з регіону.

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