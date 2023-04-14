Мін’юст хоче конфіскувати активи колаборанта Сальдо
В Україні було подано заяву до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій до гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства юстиції України.
"13 квітня 2023 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції до Сальдо Володимира Васильовича", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Мін’юсті керувались законом України "Про санкції" під час подачі позовної заяви. Таким чином передбачається стягнення активів у дохід держави.
Сальдо Володимир Васильович
Колишній мер Херсона, екс-нардеп Верховної ради України та депутат Херсонської міськради. Після окупації Херсона російськими військами в ході вторгнення перейшов на бік окупантів. Вже у червні заявляв, що отримав громадянство РФ.
У жовтні 2022 року став "т.в.о. губернатора Херсонської області".
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України повідомили про нову підозру гауляйтеру Херсонської області Володимиру Сальдо та ще семи колаборантам через сприяння передачі РФ ресурсів "Укрпошти".
Восьмий апеляційний адміністративний суд затвердив заборону діяльності партії "Блок Володимира Сальдо" в Україні.
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