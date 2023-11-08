Суд Одессы заочно приговорил коллаборанта Сальдо к 15 годам тюрьмы

Отмечается, что судебное разбирательство происходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого). При этом судом были приняты все меры о вызове обвиняемого в судебные заседания.

За что судили Сальдо

В суде отметили, что "главу" Херсонской области судили по обвинению в таких статьях Уголовного кодекса:

государственная измена в условиях военного положения;

коллаборационная деятельность;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.

Во время судебных прений, сторона обвинения просила признать Сальдо В.В. виновным и назначить соответствующее наказание в пределах санкций вменяемых статей, а именно 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В свою очередь, защитник Сальдо В.В. просил постановить оправдательный приговор в отношении обвиняемого", - сообщили в суде.

Какое наказание вынесли судьи

Суд пришел к выводу о виновности гражданина в совершении уголовного преступления и назначил ему наказание по совокупности уголовных преступлений в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также его лишили права занимать должности связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности сроком на 15 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Что известно о Сальдо

Экс-мэр Херсона Владимир Сальдо - гауляйтер Херсонской области, назначенный на эту должность российскими оккупантами. Против Сальдо было открыто уголовное производство по подозрению в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, отягчающего наказание (ч. 2 ст. 111 УК Украины)

Ранее сообщалось, что ВАКС конфисковал имущество херсонского коллаборанта Владимира Сальдо.

Также гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо привлек российских силовиков для контроля вывоза украинского зерна из региона.