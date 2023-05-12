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Сальдо залучив російських силовиків для контролю вивезення українського зерна з регіону, - ЦНС

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Херсонська область, П'ятниця 12 травня 2023 23:05
Сальдо залучив російських силовиків для контролю вивезення українського зерна з регіону, - ЦНС Фото: колаборант Володимир Сальдо (facebook com SaldoVladimir)
Автор: Дмитро Браславський

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо залучив російських силовиків для контролю вивезення українського зерна з регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Днями за головуванням Сальдо відбулась нарада керівництва окупаційної "адміністрації" та силовиків.

"Одне з питань, яке обговорювалась - це розкрадання зерна з тимчасово окупованих територій півдня України. Наразі зерно вивозять різні групи впливу на захоплених територіях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сальдо, який зареєстрував зернову компанію, хоче контролювати всі потоки вивезення українського зерна. Відтак за його вказівкою підрозділи МВС РФ, зокрема поліція, відрядженні з території Росію на захоплену частину Херсонської області, проводитиме контроль вивезення зерна з регіону.

Різні групи впливу на окупованих територіях намагаються постійно обійти схему вивезення зерна для власного збагачення. В ЦНС пояснюють, що саме тому Сальдо активізовує контроль над вивезення зерна.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України та конфіскував активи херсонського колаборанта Володимира Сальдо.

Екс-мер Херсона Володимир Сальдо - гауляйтер Херсонської області, призначений на цю посаду російськими окупантами. Проти Сальдо було відкрите кримінальне провадження за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, що обтяжує покарання (ч. 2 ст. 111 КК України)

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