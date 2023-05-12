Сальдо залучив російських силовиків для контролю вивезення українського зерна з регіону, - ЦНС
Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо залучив російських силовиків для контролю вивезення українського зерна з регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Днями за головуванням Сальдо відбулась нарада керівництва окупаційної "адміністрації" та силовиків.
"Одне з питань, яке обговорювалась - це розкрадання зерна з тимчасово окупованих територій півдня України. Наразі зерно вивозять різні групи впливу на захоплених територіях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Сальдо, який зареєстрував зернову компанію, хоче контролювати всі потоки вивезення українського зерна. Відтак за його вказівкою підрозділи МВС РФ, зокрема поліція, відрядженні з території Росію на захоплену частину Херсонської області, проводитиме контроль вивезення зерна з регіону.
Різні групи впливу на окупованих територіях намагаються постійно обійти схему вивезення зерна для власного збагачення. В ЦНС пояснюють, що саме тому Сальдо активізовує контроль над вивезення зерна.
Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України та конфіскував активи херсонського колаборанта Володимира Сальдо.
Екс-мер Херсона Володимир Сальдо - гауляйтер Херсонської області, призначений на цю посаду російськими окупантами. Проти Сальдо було відкрите кримінальне провадження за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, що обтяжує покарання (ч. 2 ст. 111 КК України)
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.