Сальдо залучив російських силовиків для контролю вивезення українського зерна з регіону, - ЦНС

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо залучив російських силовиків для контролю вивезення українського зерна з регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Днями за головуванням Сальдо відбулась нарада керівництва окупаційної "адміністрації" та силовиків.

"Одне з питань, яке обговорювалась - це розкрадання зерна з тимчасово окупованих територій півдня України. Наразі зерно вивозять різні групи впливу на захоплених територіях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сальдо, який зареєстрував зернову компанію, хоче контролювати всі потоки вивезення українського зерна. Відтак за його вказівкою підрозділи МВС РФ, зокрема поліція, відрядженні з території Росію на захоплену частину Херсонської області, проводитиме контроль вивезення зерна з регіону.

Різні групи впливу на окупованих територіях намагаються постійно обійти схему вивезення зерна для власного збагачення. В ЦНС пояснюють, що саме тому Сальдо активізовує контроль над вивезення зерна.