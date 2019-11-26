ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд обязал юрисконсульта Белого дома свидетельствовать в деле об импичменте Трампа

Новости » Политика     26.11.2019 - 06:06
Суд обязал юрисконсульта Белого дома свидетельствовать в деле об импичменте Трампа
Фото: Дон Макган (Flickr Gage Skidmore)

Министерство юстиции США заявило, что опротестует решение суда

Окружной судья принял решение, что бывший адвокат Белого дома Дон Макган должен подчиниться повестке комитета Палаты представителей и дать показания в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Судья отметил, что никто не может быть выше закона. Он добавил, что длжностные лица исполнительной власти не защищены полностью от обязательного процесса в Конгрессе даже если президент дает прямое распоряжение не соблюдать предписания.

Комитет Палаты представителей направил повестку Макгану за несколько месяцев до того, как нижняя палата Конгресса в сентябре этого года начала расследование импичмента. Профильный комитет Палаты представителей подал в суд на Макгана в августе, чтобы попытаться вызвать его для дачи показаний.

Судья отметила, что она не рассматривает отдельный вопрос о том, может ли Макган удерживать информацию, ссылаясь на привилегию исполнительной власти.

Администрация Трампа отказалась сотрудничать с расследованием импичмента, а также с другими расследованиями, проводимыми демократами, и дала указание нынешним и бывшим должностным лицам не подчиняться повесткам.

Министерство юстиции США заявило, что опротестует решение суда.

Ранее сообщалось, что в юридическом комитете Палаты представителей Соединенных Штатов Америки решили вызвать для дачи показаний бывшего советника главы Белого дома Дона Макгана

Как ранее сообщали демократы, они планируют завершить рассмотрение импичмента до Рождества, 25 декабря, после чего данный вопрос должны будут рассмотреть в Сенате.

Доклад об импичменте Трампа направят Юридическому комитету Конгресса в начале декабря Трамп сообщил об отставке главы ВМС США Спенсера
Новости Украины СудДональд Трампимпичмент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь