ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд зобов'язав юрисконсульта Білого дому свідчити у справі про імпічмент Трампа

Новини » Політика     26.11.2019 - 06:06
Суд зобов'язав юрисконсульта Білого дому свідчити у справі про імпічмент Трампа
Фото: Дон Макган (Flickr Gage Skidmore)

Міністерство юстиції США заявило, що оскаржить рішення суду

Окружний суддя прийняв рішення, що колишній адвокат Білого дому Дон Макган повинен підкоритися порядку комітету Палати представників і дати свідчення у справі про імпічмент президенту США Дональду Трампу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Суддя зазначив, що ніхто не може бути вище закону. Він додав, що длжностные особи виконавчої влади не повністю захищені від обов'язкового процесу в Конгресі навіть якщо президент дає пряме розпорядження не дотримуватися приписи.

Комітет Палати представників направив повістку Макгану за кілька місяців до того, як нижня палата Конгресу у вересні цього року почала розслідування імпічменту. Профільний комітет Палати представників подав в суд на Макгана в серпні, щоб спробувати викликати його для дачі свідчень.

Суддя зазначила, що вона не розглядає окремий питання про те, чи може Макган утримувати інформацію, посилаючись на привілей виконавчої влади.

Адміністрація Трампа відмовилася співпрацювати з розслідуванням імпічменту, а також з іншими розслідуваннями, проведеними демократами, і дала вказівку нинішнім і колишнім посадовим особам не підкорятися повістками.

Міністерство юстиції США заявило, що оскаржить рішення суду.

Раніше повідомлялося, що в юридичному комітеті Палати представників Сполучених Штатів Америки вирішили викликати для дачі показань колишнього радника глави Білого дому Дона Макгана

Як раніше повідомляли демократи, вони планують завершити розгляд імпічменту до Різдва, 25 грудня, після чого дане питання повинні будуть розглянути в Сенаті.

Доповідь про імпічмент Трампа направлять в Юридичний комітет Конгресу на початку грудня Трамп повідомив про відставку голови ВМС США Спенсера
Новини України СудДональд Трампімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся