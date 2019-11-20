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В Конгрессе хотят допросить фигуранта расследования Мюллера

Новости » Политика     20.11.2019 - 13:54
В Конгрессе хотят допросить фигуранта расследования Мюллера
Фото: Дон Макган (Flickr Gage Skidmore)

Макган фигурировал в расследовании российского вмешательства в выборы в США

В юридическом комитете Палаты представителей Соединенных Штатов Америки решили вызвать для дачи показаний бывшего советника главы Белого дома Дона Макгана в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, комитет направил федеральному судье Кетанджа Брауну Джексону письмо с просьбой как можно быстрее рассмотреть вопрос о вызове Макгана в Конгресс для дачи показаний в деле об импичменте президента США.

В Конгрессе считают, что Макган является ключевым свидетелем в расследовании, поскольку он может открыть новых свидетелей по делу о вмешательстве России в президентские выборы, а также о давлении администрации Трампа на украинские власти. Макган фигурировал в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Отмечается, что решение федерального судьи будет объявлено до конца следующего понедельника, 25 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что в США решили принять меры для защиты Александра Виндмана, ключевого свидетеля в деле об импичменте Трампа. Армия США переместит Виндмана и его семью на военную базу, если возрастет угроза их жизни.

Как писало РБК-Украина, во вторник, 19 ноября, в американском Конгрессе состоялись публичные слушания четырех ключевых свидетелей в деле об импичменте президента Трампа. Показания дали Александр Виндман, Дженнифер Уильямс, Курт Волкер и Том Моррисон.

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