Суд обрав запобіжний захід екснардепу Микитасю у справі "Форест Гамп"

Що вирішив суд

ВАКС взяв фігуранта справи "Форест Гамп" Микитася під варту з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн грн.

Микитась матиме обов'язки (виклик до суду, носіння електронного браслета тощо) та може подати апеляцію протягом 5 днів.

Чого вимагала прокуратура

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив для Микитася тримання під вартою з альтернативою застави у 200 мільйонів гривень.

Розгляд клопотання щодо запобіжного заходу відновився сьогодні - напередодні суддя оголошував у засіданні перерву.

Що сказав адвокат та Микитась

Адвокат Микитася сказав, що твердження сторони обвинувачення про те, що є ризики переховування екснардепа, надумані та не підтвердженні доводами.

Сам екс-нардеп Микитась сказав, що не буде оскаржувати повідомлення про підозру, але просив суд ухвалити виважене рішення та дати помірну заставу або домашній арешт.

Історія справи "Форест Гамп"

Нагадаємо, вранці 19 серпня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за версією слідства, очолювали чинний і колишній народні депутати, а до її складу входили посадовці Офісу президента.

Серед можливих фігурантів джерела РБК-Україна називали заступницю керівника ОП Ірину Мудру, нардепа Вадима Столяра та екснардепа Максима Микитася.

Того ж дня НАБУ оприлюднило перший відеофрагмент із перехопленими розмовами учасників схеми - саме тоді розслідування отримало назву спецоперація "Форест Гамп". На кадрах фігуранти обговорювали передачу грошей і згадували посадовців Офісу президента.

Згодом стало відомо, що на плівках у межах справи зафіксовано, як окремі посадовці ОП обговорювали намір втрутитися в конкурс на посаду керівника САП, аби не допустити переобрання Олександра Клименка.