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Суд избрал меру пресечения экс-нардепу Микитасю по делу "Форест Гамп"

15:38 21.08.2026 Пт
2 мин
Что решил суд?
aimg Елена Чупровская
Фото: экснардеп Максим Микитась (stroyobzor.ua)

Высший антикоррупционный суд определился с мерой пресечения для бывшего народного депутата Максима Микитася. Он является одним из фигурантов громкого расследования НАБУ и САП, связанного с делом "Мидас".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на судебное заседание ВАКС .

Что решил суд

ВАКС взял фигуранта дела "Форест Гамп" Микитася под стражу с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.

Микитась будет иметь обязанности (вызов в суд, ношение электронного браслета и т.п.) и может подать апелляцию в течение 5 дней.

Чего требовала прокуратура

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил для Микитася содержания под стражей с альтернативой залогу в 200 миллионов гривен.

Рассмотрение ходатайства о мере пресечения возобновилось сегодня - накануне судья объявлял в заседании перерыв.

Что сказал адвокат и Микитась

Адвокат Микитася сказал, что утверждение стороны обвинения о том, что есть риски укрывательства экснардепа, надуманные и не подтвержденные доводами.

Сам экс-нардеп Микитась сказал, что не будет обжаловать сообщение о подозрении, но просил суд принять решение и дать умеренный залог или домашний арест.

История дела "Форест Гамп"

Напомним, утром 19 августа НАБУ и САП объявили о спецоперации по разоблачению преступной организации, которую, по версии следствия, возглавляли действующий и бывший народные депутаты, а в ее состав входили чиновники Офиса президента .

Среди возможных фигурантов источника РБК-Украина называли заместитель руководителя ОП Ирину Мудрую, нардепа Вадима Столяра и экснардепа Максима Микитася.

В тот же день НАБУ обнародовало первый видеофрагмент с перехваченными разговорами участников схемы - именно тогда расследование получило название спецоперация "Форест Гамп". На кадрах фигуранты обсуждали передачу денег и упоминали чиновников Офиса президента.

Впоследствии стало известно, что на пленках в рамках дела зафиксировано, как отдельные должностные лица ОП обсуждали намерение вмешаться в конкурс на должность руководителя САП, чтобы не допустить переизбрание Александра Клименко.

В тот же день, 19 августа, президент Украины уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента. Причину увольнения в указе не назвали.

Позже в тот же вечер Кабинет министров отстранил председателя наблюдательного совета государственного Sense Bank Николая Гладишенко, а также инициировал отстранение председателя правления банка.

По версии следствия, именно через счета этого финучреждения участники схемы легализовали 150 миллионов гривен наличными.

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