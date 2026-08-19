В ОП планували завадити Клименку знову очолити САП, - плівки зі справи "Форест Гамп"
Деякі посадовці Офісу президента України мали намір втрутитися в конкурс на посаду голови Спеціальної антикорупційної прокуратури. Вони не хотіли, щоб Олександр Клименко продовжив керувати САП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.
У межах операції "Форест Гамп", яку спільно провели НАБУ та САП, стали відомі деталі розмов окремих чиновників ОП.
Так, з'ясувалося, що 9 червня 2026 року заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра обговорювала вибори членів громадської ради контролю НАБУ.
"Там, де наша Інна, де там Аня ***, яку я знаю. Як ми можемо там зібрати якомога більше голосів? Як це зробити?", - цікавилася вона у свого співрозмовника.
Окрім того, Мудра пропонувала дати хабарі, щоб керівником САП обрали вигідну їй людину.
"То есть, кому оце от порозкидати, щоб проголосували. Подивися, будь ласка. Кому-то надо это раскинуть. Глянь, пожалуйста. Я тебе отправила. Можешь ты порасбрасывать, чтоб твои эти...", - пропонувала вона співрозмовнику.
Минуло ще кілька днів, і Мудра обурювалася, що ОП не має жодної альтернативи Клименку.
"Я вчера пришла к *** (високопосадовець ОПУ), и говорю: *** (високопосадовець ОПУ), мы наступаем на те же грабли, как в прошлый раз. Мы не думаем и не готовим приемника Клименко. Ну, Клименко ж спит и видит себя переизбраным. А нам надо, чтобы Клименко переизбрали? Ну какая-то информация есть", - скаржилася заступниця глави ОП.
Цього ж дня Мудра висловлювала своє невдоволення главою САП та називала його "безпринципним".
"Ну, то есть, этот человек (Клименко - ред.) беспринципный. Этот человек переступит через тебя и пойдет дальше. То есть, он не наш. То, что он ситуативно в данном моменте с вами общается, это не значит, что он вас не будет так же догонять как Андрея (Єрмака - ред.) и всех остальных", - бідкалася Мудра.
Що відомо про операцію "Форест Гамп"
19 серпня НАБУ та САП публічно оголосили про спільну спецоперацію з викриття злочинної організації.
Вони одразу уточнили, що групу очолювали чинний та колишній народні депутати України. Ба більше, до її складу входили деякі чиновники ОПУ.є
На цьому тлі нардеп Олексій Гончаренко заявив про обшуки у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.
РБК-Україна з посиланням на власні джерела повідомляло, що, окрім Мудрої, у справі можуть фігурувати народний депутат Вадим Столар та колишній нардеп Максим Микитась.
Водночас правоохоронці офіційно не підтверджували інформацію про причетність зазначених осіб до справи.