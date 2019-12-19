Суд завтра рассмотрит апелляцию на арест подозреваемой в убийстве Шеремета

Апелляционный суд города Киева завтра, 20 декабря, рассмотрит ходатайство адвокатов подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко об изменении ей меры пресечения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Владислава Добоша.

Судебное разбирательство начнется в 10:45.

"Завтра 20.12.2019 в 10:45. Апелляционный суд города Киева (Соломенская, 2а). Апелляция по Юлия Кузьменко", - написал адвокат.

РБК-Украина писало, что апелляция была подана вчера. В апелляционной жалобе указывается, что решение суда об аресте Кузьменко от 13 декабря 2019 года было принято с нарушением требований уголовного процессуального закона.

Напомним, 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета, в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года.

Кузьменко вместе с двумя другими подозреваемыми задержали 12 декабря. Все трое - ветераны войны на Донбассе.

По данным следствия, Андрей Антоненко решил создать группу, чтобы в ее составе совершить убийство Шеремета. В дальнейшем он привлек к организации Кузьменко, военнослужащего по контракту Яну Дугарь и других людей.

13 декабря суд арестовал Кузьменко и Антоненко до 8 февраля. Дугарь отправили под домашний арест. Защита Антоненко также подала апелляцию на решение суда.