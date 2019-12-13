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Появился текст подозрения одной из фигуранток дела об убийстве Шеремета

Новости » Происшествия     13.12.2019 - 12:27
Появился текст подозрения одной из фигуранток дела об убийстве Шеремета
Фото: Юлия Кузьменко (facebook.com/jukuzmenko)

Кузьменко подозревают в умышленном убийстве в составе организованной группы

Задержанную волонтерку Юлию Кузьменко подозревают в умышленном убийстве журналиста Павла Шеремета. Текст подозрения в своем Facebook разместил ее адвокат Влад Добош.

Согласно тексту подозрения, Кузьменко подозревается в убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, в составе организованной группы.

По данным следствия, другой задержанный Андрей Антоненко решил создать группу, чтобы в ее составе совершить убийство Шеремета. В дальнейшем он привлек к организации Кузьменко, военнослужащую по контракту Яну Дугарь и других людей. В подозрении отмечается, что деятельность группы осуществлялась с четким разделением функций, а Антоненко был ее руководителем.

В документе Антоненко вместе с неизвестными указывается как изготовитель взрывного устройства, а Дугарь якобы вела разведку места совершения преступления. Кузьменко, по версии следствия, прикрепила взрывное устройство к авто Шеремета.

Фото: подозрение Кузьменко

Напомним, ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева начнет избрание меры пресечения Кузьменко сегодня, в 13:00.

Еще одного задержанного Андрея Антоненко будут судить также 13 декабря в Печерском суде Киева. Следователи будут просить для подозреваемого содержания под стражей.

По делу Шеремета полиция провела обыски у еще двоих волонтеров
Новости Украины подозрениепреступленияПавел Шеремет
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