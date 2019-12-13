Убийство Шеремета: суд арестовал Кузьменко

Фото: Юлия Кузьменко (РБК-Украина)

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Согласно постановлению суда, Кузьменко останется под стражей до 8 февраля 2020 года. Решение подлежит обжалованию.

"Ходатайство удовлетворить. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал судья.

Напомним, подозреваемых в убийстве Павла Шеремета задержали вчера, 12 декабря. В их домах провели обыски.

По данным следствия, задержанный Андрей Антоненко решил создать группу, чтобы в ее составе совершить убийство Шеремета. В дальнейшем он привлек к организации Кузьменко, военнослужащего по контракту Яну Дугарь и других людей. В подозрении отмечается, что деятельность группы осуществлялась с четким распределением функций, а Антоненко был ее руководителем.

Ранее подозреваемую в причастности к убийству Шеремета Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест до 8 февраля 2020 года. Адвокаты возражали против ходатайства стороны обвинения, и считают подозрение необоснованным. Следствие полагает, что это именно она проводила разведку возле дома жертвы и собирала информацию о размещении камер видеонаблюдения.