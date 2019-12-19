Суд завтра розгляне апеляцію на арешт підозрюваної у вбивстві Шеремета

Апеляційний суд міста Києва завтра, 20 грудня, розгляне клопотання адвокатів підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко про зміну їй запобіжного заходу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Владислава Добоша.

Судовий розгляд почнеться о 10:45.

"Завтра 20.12.2019 о 10:45. Апеляційний суд міста Києва (Солом‘янська, 2а). Апеляція по Юлия Кузьменко", - написав адвокат.

РБК-Україна писало, що апеляція була подана учора. У апеляційній скарзі зазначається, що рішення суду про арешт Кузьменко від 13 грудня 2019 року було ухвалене з порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Нагадаємо, 13 грудня Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід Юлії Кузьменко, яку підозрюють у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета, у виглді тримання під вартою до 8 лютого 2020 року.

Кузьменко разом із двома іншими підозрюваними затримали 12 грудня. Всі троє - ветерани війни на Донбасі.

За даними слідства, Андрій Антоненко вирішив створити групу, щоб в її складі скоїти вбивство Шеремета. Надалі він привернув до організації Кузьменко, військовослужбовця за контрактом Яну Дугарь і інших людей.

13 грудня суд заарештував Кузьменко та Антоненко до 8 лютого. Дугарь відправили під домашній арешт. Захист Антоненко також подав апеляцію на рішення суду.