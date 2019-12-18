Убийство Шеремета: защита подала апелляцию на арест Кузьменко

Фото: Юлия Кузьменко (РБК-Украина)

18 декабря подана апелляция на решение суда

Адвокат одного из подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко подал апелляцию на решение суда об ее аресте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Власть Добоша.

В частности, в апелляционной жалобе указывается, что решение суда об аресте Кузьменко от 13 декабря 2019 года было принято с нарушением требований уголовного процессуального закона.

"Вышеуказанное определение суда постановлено с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, является необоснованным и немотивированным, что является нарушением требований ст. 370 УПК Украины и подлежит отмене", - говорится в тексте апелляции.

Ранее адвокат Кузьменко заявлял, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

Напомним, 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета. Кузьменко останется под стражей до 8 февраля 2020 года.

РБК-Украина писало, что подозреваемых в убийстве Павла Шеремета задержали 12 декабря. Ими оказались трое ветеранов войны на Донбассе.

По данным следствия, Андрей Антоненко решил создать группу, чтобы в ее составе совершить убийство Шеремета. В дальнейшем он привлек к организации Кузьменко, военнослужащего по контракту Яну Дугарь и других людей.