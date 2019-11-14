Суд Люксембурга рассмотрит жалобу "Газпрома" на арест своих активов в начале 2020

Слушания по жалобе "Газпрома" на арест активов в Люксембурге по искам НАК "Нафтогаз Украины" запланированы на январь 2020 года. Об этом говорится в квартальной отчетности "Газпрома".

Согласно отчету, 15 февраля 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" направила в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital уведомление об аресте любой задолженности и активов "Газпрома" в Люксембурге.

После этого 15 апреля 2019 года "Газпром" обратился в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс. Слушания по делу состоялись в июне 2019 года. А 8 июля люксембургский суд отклонил ходатайство "Газпром". После этого "Газпром" обжаловало это решение.

"Слушания по жалобе ПАО "Газпром" запланированы на январь 2020 года", - говорится в отчете компании.

В отчете также говорится, что в мае 2019 года "Газпрому" стало известно о вынесении судом Люксембурга решения о признании и приведении в исполнение Стокгольмского арбитража в пользу "Нафтогаза". После этого 24 мая 2019 года "Газпром" подало ходатайство об отмене этого решения.

"Дата слушаний на дату окончания отчетного квартала не определена", - говорится в отчете за III квартал 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.

В мае 2019 года суд Люксембурга вынес решение о признании и приведении в исполнение арбитражного решения Стокгольмского арбитража на сумму 2,6 млрд долларов в споре "Нафтогаза" с "Газпромом".