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"Газпром" отменил размещение евробондов из-за исков "Нафтогаза"

Новости » Экономика     13.11.2019 - 14:25
"Газпром" отменил размещение евробондов из-за исков "Нафтогаза"
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Газпром должен Нафтогазу 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража

Российский "Газпром" отменил размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска ареста привлеченных средств по искам НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в "Газпроме" и среди крупных инвесторов.

По данным источников, юристы, занимающиеся организацией сделки, не смогли дать полную гарантию того, что привлеченные средства не будут конфискованы.

До начала 2019 года эмитентом еврооблигаций "Газпрома" выступала Gaz Capital S.A., зарегистрированная в Люксембурге. В феврале через нее российская компания выпустила семилетние еврооблигации на 1,25 млрд долларов. Но дальнейшая работа "Газпрома" с рынком внешних заимствований через люксембургскую SPV была де-факто заблокирована "Нафтогазом" через суды.

После этого "Газпром" зарегистрировал в Лондоне компанию Gaz Finance Plc, через которую планировал выпустить евробонды в швейцарских франках. Сейчас решение об их выпуске отложено на неопределенный срок

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.

По данным "Нафтогаза", по состоянию на 30 июня 2019 года долг российского "Газпрома" перед НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитража увеличился до 2,817 млрд долларов, включая проценты за просрочку платежа.

Отметим, НАК "Нафтогаз Украины" планирует взыскать в Нидерландах долг российского "Газпрома" на 3 млрд долларов до конца 2020 года.

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